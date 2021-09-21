Индия возобновляет экспорт вакцин от COVID-19

Индия возобновит экспорт и донорские поставки избыточных вакцин против коронавирусной болезни, которые останавливала из-за всплеска заболеваемости в апреле, сообщает Радио Свобода.

Министр здравоохранения Мансух Мандавия сказал, что вакцинация индусов останется приоритетом правительства, но избыток вакцин будет использовано для выполнения "обязательств Индии перед миром по коллективной борьбы с COVID-19".

Мандавия заявил, что ежемесячное производство вакцин против коронавируса в Индии возросло более чем вдвое с апреля, и ожидается, что в октябре оно возрастет до 300 миллионов доз. Он не уточнил, сколько доз будет экспортировано, но заверил, что Индия "поможет миру и выполнит свою ответственность перед COVAX".

В Индии уже сделано более 800 миллионов прививок при населении в 1,4 миллиарда человек. По крайней мере одну дозу получили более 62% взрослого населения, подлежащего вакцинации, две дозы - примерно 22%.

Ожидалось, что Индия - крупнейший в мире производитель вакцин - станет ключевым поставщиком для мира и для инициативы COVAX при поддержке ООН.

Страна начала экспортировать препараты в январе, но прекратила в апреле, чтобы вакцинировать собственное население. Прекращение экспорта оставило много развивающихся стран без надлежащих поставок и отложило вакцины для миллионов людей.