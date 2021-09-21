США предупредили Европу о распределении газа по квотам

Нынешний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе вместе с низкими поставками из России и проблемами с доступностью сжиженного природного газа (СПГ) могут привести к тому, что региону не хватит топлива даже для отопления, а не только для выработки электроэнергии, сообщает Лента.ру.

Об этом в эфире Bloomberg TV заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он предупредил, что если зима окажется по-настоящему холодной, то ряд стран смогут купить больше газа по повышенным ценам, а другим придется распределять его по квотам для населения. По его словам, в этом случае проблему заметит каждый.

Хохштейн подчеркнул, что низкие поставки газа из России нельзя объяснить ничем, кроме политических игр. Мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) позволяет увеличить прокачку более чем в два раза, а руководство «Газпрома» само уверяет, что в состоянии удовлетворить даже повысившийся спрос.

Накануне, 20 сентября, стало известно, что «Газпром» отказался покупать даже дополнительные гарантированные мощности на октябрь в украинской ГТС, хотя регулярно заказывал их с начала года. Таким образом, прокачка сохранится на уровне, рассчитанном из минимального показателя 40 миллиардов кубометров в год. Кроме того, газопровод «Ямал-Европа» в тот же месяц останется заполненным лишь на треть.

Эксперты полагают, что компания стремится ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2», достроенного в начале сентября, и добиться снятия с него ограничений на прокачку. В Украине уверены, что таким образом она пытается остановить транзит через ее территорию.

В «Газпроме» по-прежнему рассчитывают начать поставки уже до конца года, однако процедура сертификации может затянуться. Немецкий газовый регулятор отводит на эту работу до четырех месяцев, после чего его выводы должна будет проверить Еврокомиссия.