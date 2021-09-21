Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), обсуждая свое будущее баллотирование на пост президента Филиппин, заявил, что его 26-летняя боксерская карьера закончена, сообщает 24 Канал.

42-летний спортсмен рассказал, что в течение длительного времени продолжал боксировать, поскольку по-настоящему увлечен этим видом спорта.

После завершения карьеры Пакьяо планирует поддерживать других боксеров с Филиппин.