NАSА выбрало место посадки для миссии лунохода

Луноход планируется отправить на Луну в 2023 году. С его помощью ученые хотят выяснить, можно ли использовать лед для топлива ракет, сообщает Корреспондент.

NАSА отправит роботизированный вездеход на поиски льда у кратера на Южном полюсе Луны. В 2023 году аппарат размером с тележку для гольфа приземлится у западного края кратера Нобиле.

Ширина кратера 73 километра. Он почти постоянно находится в тени.

Миссия Viper поддержит планы по исследованию Луны человеком, поскольку лед можно добывать как для использования в качестве питьевой воды, так и ракетного топлива.

"Миссия 2023 года поможет ученым понять, насколько легко или сложно людям будет добывать лед. Если ресурсов будет много и они будут доступны, это действительно изменит природу жизнеобеспечения людей на Луне" , - сказал менеджер проекта Viper Дэниел Эндрюс.

Отмечается также, что заправка транспортных средств на Луне может снизить стоимость космических путешествий и сделать лунный форпост более доступным.

Ранее стало известно, что Украина отправит свой флаг на Луну. Во время изготовления флага была использована специальная технология "зеленого", или безотходного, производства.

Добавим, Южная Корея запустит орбитальную миссию к Луне. На орбитальный аппарат будет установлена высокоточная камера, разработанная NASA. Она в течение года будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США.

NАSА