Lada Niva начали производить в Германии

В Германии собрали первый экземпляр Lada Niva. Внедорожник стоит в три раза дороже оригинала. Цена модели немецкой сборки - 19,9 тысячи евро, сообщает 24 Канал.

Компания "Партизан Моторс", специализирующейся на разработке утилитарных внедорожников, собрала в Германии первый экземпляр Lada Niva Legend.

Всего в немецком городе Магдебург планируется произвести партию из 50 машин, все они будут отмечены соответствующей табличкой и сертификатом от производителя, который подтверждает принадлежность к лимитированной серии. Стоимость автомобиля с учетом налогов составляет 19,9 тысячи евро, что в три раза дороже трехдверной Niva Legend на ее родине.

У "Партизан Моторс" есть собственные производственные мощности в Магдебурге, откуда "Нивы" будут поставлять в шоурум дилера Fahrzeuge Bögelsack Service & Verkauf GmbH из Хальберштадта.

В компании объяснили, почему внедорожник немецкой сборки вышел почти в три раза дороже оригинального. Во-первых, автомобиль доработали: увеличили дорожный просвет, установили легкосплавные диски оригинального дизайна и новые шины Goodrich размерностью 215/65 R16, а также накладки на колесные арки, капот и пороги.

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Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.
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Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.
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Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.
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Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.
33419__db36c2e4-5ff2-4d5d-aead-9b0341d6191a.jpg
Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.
33419__088db57b-a03a-47a2-9891-c65f28ec2511.jpg
Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.
33419__54175b57-845d-4c2c-aad7-a92eddce0193.jpg
Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.
33419__592cd8cf-fbe1-46da-99ed-a7f36771c550.jpg
Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.

Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.

В "Партизан Моторс" отмечают, что, несмотря на решение Автоваза прекратить официальные поставки автомобилей Lada в Европу, они продолжают пользоваться популярностью у немецкой автомобильной общественности и будут поставляться в обход объявленного автопроизводителем эмбарго на свою продукцию.

По данным компании, в Германии насчитывается около 250 экземпляров Lada Niva Legend 2021 модельного года.

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