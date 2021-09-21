Бывший супруг Полины Гагариной подал на нее в суд

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году, но экс-супругам так и не удалось мирно урегулировать некоторые вопросы, сообщает Сегодня.

Фотограф Дмитрий Исхаков намерен судиться с певицей Полиной Гагариной за право видеться с их общей дочерью Мией. Иск был зарегистрирован 16 сентября.

Кроме этого, фотограф хочет, чтобы суд разрешил ему встречи и с сыном Гагариной от первого брака – 13-летнем Андреем. У Исхакова всегда были хорошие отношения с сыном певицы, но в последнее время они испортились. Экс-супруг Полины Гагариной не исключает, что мальчик от него отдалился из-за переходного возраста.

Фото: instagram.com/isxakov

Причиной развода окружение певицы называет разницу в доходах. Полина Гагарина зарабатывала больше, чем Дмитрий Исхаков.