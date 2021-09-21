В Афганистане эпидемия кори: США приостановили эвакуацию

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за случаев заражения корью. Впоследствии в ведомстве рассказали, когда США смогут продолжить отправлять рейсы с эвакуированными на военные базы, сообщает УНИАН.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют администрации Джо Байдена отправлять рейсы за афганцами лишь через 21 день после их вакцинации от кори - именно столько времени необходимо для выработки иммунитета от вируса.

Ранее агентство не позволило забирать афганских эвакуированных с авиабазы Рамштайн в Германии и с авиабазы Аль-Удейд в Катаре как минимум неделю из-за соображений осторожности.

На прошлой неделе правительство США начало вакцинацию афганцев от кори. Примерно 60% афганцев, проживающих на зарубежных базах США, уже получили вакцинацию.