Система межбанковских платежей перейдет на круглосуточный режим

Новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7). Это произойдет через год – с 20 августа 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении НБУ, это даст банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей. Кроме того, благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022 платеж дополнится информацией, а значительное количество процессов во время обработки платежей можно будет автоматизировать.

"Осовременивание СЭП в соответствии с международным стандартом ISO 20022 даст возможность модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту" , - отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Постановление НБУ распространяется на участников СЭП - банки Украины, Государственную казначейскую службу Украины, Национальный депозитарий Украины и т.п. В частности, для слаженного перехода на модернизированный режим работы участники СЭП обязаны:

до 31 октября 2021 года подключиться к тестовому стенду (работает с 1 апреля этого года) для комплексного тестирования взаимодействия с современным поколением СЭП;

до 20 августа 2022 года внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности.

"Соответственно с 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения" , - говорится в сообщении.

Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Автор: Александр Белоус