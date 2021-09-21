В Перми студенты пожаловались, что профессор вел лекцию во время стрельбы

Студенты Пермского государственного университета, где накануне произошла стрельба, пожаловались на профессора. Учащиеся заявили, что преподаватель продолжил читать лекцию в то время, как в здании были слышны выстрелы, сообщает Страна UA.

Речь идет о преподавателе истории русской литературы Олеге Сыромятникове. Он запретил студентам покидать аудиторию и предпринимать какие-либо меры безопасности, в частности, прятаться под парты. В то же время, по словам студентов, профессор продолжил вести лекцию во время стрельбы. По данным медиа, когда в дверь, где проводилось занятие кто-то постучал, то Сыромятников стал говорить шепотом.

В комментарии порталу профессор пояснил, что таким образом выполнял указание декана. Он, услышав выстрелы, запер металлическую дверь, которую нельзя прострелить, и продолжил лекцию, сохраняя спокойствие.

В то же время, в университете профессора поддержали и заявили, что он все сделал правильно - не поддался панике и заперся.