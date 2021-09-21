В Таиланде разрешили нетрадиционный метод COVID-вакцинации
В Таиланде теперь смогут делать "усиливающие" уколы вакцины против COVID-19 внутрикожно, а не традиционным способом – внутримышечно. Этот метод поможет защитить больше граждан, сообщили в местном Минздраве, так как расход биопрепарата снижается в несколько раз, сообщает Лига.net.
Местные ученые выяснили, что каждую внутримышечную дозу можно разделить между пятью людьми, если вводить вакцину внутрикожно, – и при этом в организме вызывается
"такой же иммунный ответ, что и при обычном методе". Научной публикации с подтверждением этого пока нет.
Этот метод будут применять пока только для бустерной (усиливающей, третьей) дозы. Его можно использовать
"по усмотрению врачей при условии, что он подтвержден доказательствами", сказал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.
Пхукет – наиболее привитый от ковида регион страны. На фоне распространения более заразных и, зачастую, чаще укладывающих больных в госпитали штаммов коронавируса там в дополнение к двум дозам CoronaVac решили давать бустер вакциной Oxford-AstraZeneca. Больница Вачира первой приступит к реализации новой стратегии с 24 сентября.
Решение использовать нетрадиционные методы в немалой степени связаны с проблемой доступности вакцин, которые во многих странах мира остаются дефицитом.