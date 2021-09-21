В Таиланде разрешили нетрадиционный метод COVID-вакцинации

В Таиланде теперь смогут делать "усиливающие" уколы вакцины против COVID-19 внутрикожно, а не традиционным способом – внутримышечно. Этот метод поможет защитить больше граждан, сообщили в местном Минздраве, так как расход биопрепарата снижается в несколько раз, сообщает Лига.net.

Местные ученые выяснили, что каждую внутримышечную дозу можно разделить между пятью людьми, если вводить вакцину внутрикожно, – и при этом в организме вызывается "такой же иммунный ответ, что и при обычном методе" . Научной публикации с подтверждением этого пока нет.

Этот метод будут применять пока только для бустерной (усиливающей, третьей) дозы. Его можно использовать "по усмотрению врачей при условии, что он подтвержден доказательствами" , сказал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Пхукет – наиболее привитый от ковида регион страны. На фоне распространения более заразных и, зачастую, чаще укладывающих больных в госпитали штаммов коронавируса там в дополнение к двум дозам CoronaVac решили давать бустер вакциной Oxford-AstraZeneca. Больница Вачира первой приступит к реализации новой стратегии с 24 сентября.

Решение использовать нетрадиционные методы в немалой степени связаны с проблемой доступности вакцин, которые во многих странах мира остаются дефицитом.