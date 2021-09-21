Айза Долматова вышла на публику в новом образе

36-летняя российская телеведущая и певица решила серьезно заняться своим здоровьем, поэтому в последнее время ее не часто можно заметить на публике, сообщает WomanEL.

На днях красотка все же вышла в люди, так как соскучилась за публичными мероприятиями. Айза наведалась на премию Glamour Best of Beauty 2021, где поразила всех присутствующих своим образом. Для этого выхода у свет Долматова надела короткий парик с челкой цвета блонд и нарастила длинные ресницы.

Пользователи сети пишут, что артистке такой имидж прибавил лишних лет, но тем не менее, она очень стильно и привлекательно выглядит.