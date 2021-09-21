СБУ обнаружила схрон с взрывчаткой возле железнодорожной станции

СБУ обнаружила схрон с взрывчаткой возле железнодорожной станции
Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Схрон был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка".

По данным спецслужбы, его оборудовали участники незаконных вооруженных формирований "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

При осмотре тайника правоохранители среди прочего обнаружили:

  • 8 противотанковых реактивных гранат;
  • 0,5 кг тротила и пластида;
  • 3 противотанковые мины с временными взрывателями;
  • 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3;
  • зажигательную мину-гранату
  • 2 стартовые заряды к противотанковой гранаты;
  • кумулятивный заряд;
  • более 1,5 тыс. патронов различного калибра;
  • дымовую шашку.
"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней", - отметили в СБУ.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics