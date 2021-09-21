"Барселона" на последней минуте матча ушла от поражения

"Барселона" с трудом спаслась от сенсационного поражения в матче пятого тура испанской Ла Лиги против "Гранады". Каталонцы проигрывали со счетом 0:1 до последней минуты домашнего поединка, сообщает Обозреватель.

Подопечные Рональда Кумана, которые считались явными фаворитами встречи, крайне неудачно начали игру. Уже на второй минуте защитник гостей Домингос Дуарте шокировал болельщиков на "Камп Ноу", отправив мяч в сетку Марк-Андре тер Штегена ударом головой.

Открыв счет, "Гранада" села в оборону и не позволяла "Барселоне" создавать угрозу у своих ворот с игры. На помощь каталонцам пришли стандарты, которые раз за разом заканчивались опасностью, в частности благодаря защитнику "сине-гранатовых" Рональду Араухо.

Уругвайский футболист постоянно выигрывал верховую борьбу, но мяч на протяжении долгого времени не хотел залетать в сетку. Лишь на 90-й минуте матча Араухо все же удалось пробить Луиша Максимилиану и спасти команду от фиаско на "Камп Ноу" – 1:1.

"Барселона" находится на восьмом месте с 8 очками после 4 поединков, а "Гранада" – на 17-й позиции с 3 пунктами после 5 игр. "Реал" лидирует в Ла Лиге с 13 баллами в 5 матчах.