Украина получила 159 000 доз вакцины CoronaVac

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 159 600 доз вакцины CoronaVac от COVID-19 в рамках COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

ВОЗ одобрила COVID-вакцину CoronaVac (производства Sinovac, Китай) для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

"В Украине растет уровень заболеваемости от COVID-19, а 98% госпитализированных - невакцинированные. Очень важно, чтобы как можно больше украинцев вакцинировались уже сегодня, чтобы защитить себя от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти" , - сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Вместе с этим поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.