Сивохо предложил вести переговоры с простыми жителями "Л/ДНР"

Глава Нацплатформы примирения Сергей Сивохо считает, что вести переговоры нужно не с руководством непризнанных республик, а с простыми людьми, сообщает Вести.

"Никто не призывает вас общаться с руководством "ЛДНР". Люди на простых параллелях, с лидерами общественного мнения. Допустим, лидеры в медицине встречаются с лидерами в медицине, образования — с образования, бизнесмены — с бизнесменами. Если бы бизнесменам отдали ситуацию на откуп, регион бы вернулся уже через неделю! Эти люди найдут контакты очень быстро, а экономическая блокада стала едва ли не главной ошибкой за время конфликта" , - подчеркнул Сивохо.