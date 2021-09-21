4 связанных с ходьбой симптома, которые могут указывать на диагноз Паркинсона

Болезнь Паркинсона – это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое может иметь разрушительные последствия на протяжении многих лет. Но болезнь Паркинсона часто долго остаётся незамеченной, сообщает WomanEL.

Однако ранняя диагностика и вмешательство, которое может включать режим физических упражнений, прием лекарств и изменение образа жизни, являются ключом к управлению симптомами Паркинсона. Вот почему медицинские эксперты советуют обращать внимание на малозаметные признаки, которые могут указывать на болезнь.

Вы не можете ходить в обычном темпе

98 процентов людей с болезнью Паркинсона испытывают замедленность движений. И это часто является одним из первых симптомов, которые пациенты замечают на ранней стадии прогрессирования болезни.

Ваш размер шага может быть меньше

Многие пациенты с болезнью Паркинсона также испытывают гипокинезию, то есть уменьшение амплитуды или диапазона движений.

Из-за несоответствия между ожидаемым или предполагаемым диапазоном движений и фактическим движением люди с гипокинезией, как правило, чаще получают травмы. Ведь они не могут переступить, к примеру, через какую-то вещь и спотыкаются о неё.

Когда вы ходите, ваши руки перестают раскачиваться естественным образом

Исследователи обнаружили, что пациенты с болезнью Паркинсона демонстрировали значительную асимметрию движения рук при ходьбе по сравнению с контрольной группой. Одна из их рук раскачивалась значительно меньше, чем другая.

Вам может казаться, что ваши ноги приклеены к полу

Это нарушение моторики, известное как «замерзание». Эпизоды обычно длятся всего несколько секунд и часто запускаются несколькими или сложными задачами. Это когда вы, к примеру, пытаетесь сделать шаг вперед и внезапно чувствуете, что не можете, как будто ваша нога «прилипла» к полу.