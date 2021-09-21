Кожаные пуховики и шубы-тедди: трендовая верхняя одежда 2021

Зима не горами! Пора утепляться. В этом сезоне самая модная верхняя одежда - еще и самая комфортная: пуховики оверсайз, шубки-тедди и теплые и уютные дубленки, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Самая трендовая верхняя одежда 2021

Утепленные бомберы - самая трендовая верхняя одежда осенне-зимнего сезона.

фото: instagram.com/ya_zoya

Пуховики в духе Prada, но лучше все же приобрести оригинал, если есть такая возможность - или выбрать другую модель, фейки не в тренде.

фото: instagram.com/ya_zoya

Кожаные пуховики - стильно и тепло, идеальное сочетание, согласны?

фото: instagram.com/ya_zoya

Дубленки торжественно вернулись в модные топы.

фото: instagram.com/ya_zoya

Стеганое пальто, парка с мехом, выбирайте модели без лишнего декора.

фото: instagram.com/ya_zoya

Флисовые комбинированные куртки и пальто, удлиненные куртки-рубашки.

фото: instagram.com/ya_zoya

Шубы-тедди - снова с нами! Обратите внимание на комбинированные модели.

фото: instagram.com/ya_zoya

Пуховики прямого кроя, а также модели-оверсайз.

фото: instagram.com/ya_zoya

Автор: Татьяна Турчаникова