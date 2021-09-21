Кожаные пуховики и шубы-тедди: трендовая верхняя одежда 2021
Зима не горами! Пора утепляться. В этом сезоне самая модная верхняя одежда - еще и самая комфортная: пуховики оверсайз, шубки-тедди и теплые и уютные дубленки, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Самая трендовая верхняя одежда 2021
- Утепленные бомберы - самая трендовая верхняя одежда осенне-зимнего сезона.
- Пуховики в духе Prada, но лучше все же приобрести оригинал, если есть такая возможность - или выбрать другую модель, фейки не в тренде.
- Кожаные пуховики - стильно и тепло, идеальное сочетание, согласны?
- Дубленки торжественно вернулись в модные топы.
- Стеганое пальто, парка с мехом, выбирайте модели без лишнего декора.
- Флисовые комбинированные куртки и пальто, удлиненные куртки-рубашки.
- Шубы-тедди - снова с нами! Обратите внимание на комбинированные модели.
- Пуховики прямого кроя, а также модели-оверсайз.
Автор: Татьяна Турчаникова