Кожаные пуховики и шубы-тедди: трендовая верхняя одежда 2021

Зима не горами! Пора утепляться. В этом сезоне самая модная верхняя одежда - еще и самая комфортная: пуховики оверсайз, шубки-тедди и теплые и уютные дубленки, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Самая трендовая верхняя одежда 2021

  • Утепленные бомберы - самая трендовая верхняя одежда осенне-зимнего сезона.

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya
  • Пуховики в духе Prada, но лучше все же приобрести оригинал, если есть такая возможность - или выбрать другую модель, фейки не в тренде.

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya
  • Кожаные пуховики - стильно и тепло, идеальное сочетание, согласны?

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya

  • Дубленки торжественно вернулись в модные топы.

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya
  • Стеганое пальто, парка с мехом, выбирайте модели без лишнего декора.

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya

  • Флисовые комбинированные куртки и пальто, удлиненные куртки-рубашки.

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya
  • Шубы-тедди - снова с нами! Обратите внимание на комбинированные модели.

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya

  • Пуховики прямого кроя, а также модели-оверсайз.

Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021
фото: instagram.com/ya_zoya

Автор: Татьяна Турчаникова

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