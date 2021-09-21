Шахтер - Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины
22 сентября на НСК "Олимпийский" состоится поединок за Суперкубок Украины. Трофей разыграют между собой донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", сообщает УНИАН.
Шахтер - Динамо: где смотреть матч
Противостояние заклятых соперников в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет сервис "OLL TV!".
Начало матча - в 21.00.
Шахтер - Динамо: перед матчем
- Изначально матч за Суперкубок должен был пройти 24 июля, но был перенесен на 22 сентября по инициативе клубов.
- "Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.
- "Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.
- Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.
- В этом сезоне "Шахтер" и "Динамо" друг против друга еще не играли, а в прошлом команды обменялись победами в УПЛ (3:0 в пользу "Шахтера" и 1:0 в пользу "Динамо"), а в Суперкубке "Динамо" победило со счетом 3:1.
- Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Он еще не работал на дуэлях "Шахтера" и "Динамо".