Шахтер - Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины

22 сентября на НСК "Олимпийский" состоится поединок за Суперкубок Украины. Трофей разыграют между собой донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", сообщает УНИАН.

Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Противостояние заклятых соперников в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет сервис "OLL TV!".

Начало матча - в 21.00.

Шахтер - Динамо: перед матчем