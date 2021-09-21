СБУ задержала боевика "ДНР" при пересечении линии разграничения
СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований. Его задержали военнослужащие ООС при попытке скрыто пересечь линию разграничения.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
"В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелов позиций украинских военных", - заявили в СБУ.
По данным следствия, боевик находился в рядах незаконных вооруженных формирований с 2016 года. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.
Позже он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию для поиска работы
"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.