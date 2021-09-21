СБУ задержала боевика "ДНР" при пересечении линии разграничения

СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований. Его задержали военнослужащие ООС при попытке скрыто пересечь линию разграничения.

Об этом говорится в сообщении﻿ СБУ.

"В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелов позиций украинских военных" , - заявили в СБУ.

По данным следствия, боевик находился в рядах незаконных вооруженных формирований с 2016 года. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Позже он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию для поиска работы

