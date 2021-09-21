Кличко хочет назначить замом экс-главу столичной полиции

Во время сессии Киеврады 23 сентября мэр столицы Виталий Кличко хочет назначить и утвердить своим заместителем Андрея Крищенко – бывшего главу киевской Нацполиции, сообщает Зеркало недели.

Они всегда работали добрососедски и взаимовыгодно. Кличко неоднократно говорил разным людям в своем окружении:

"Таких бы как Крищенко да клонировать".

Предложение городского головы Киева генерал Крищенко принял сразу. Однако, его назначение не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко. Ведь без благословления бывшего главы МВД Андрей Крищенко мог бы и не принять предложение опального мэра. Уж слишком тесно в восприятии Банковой сплетены имена Авакова и Крищенко.

Заместитель-силовик необходим Кличку, в том числе для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. При этом, обыски периодически проходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях Киева.