Зеленский прокомментировал возможные поставки системы "Железный купол"

О поставках Украине системы "Железный купол" пока рано говорить, но в СМИ уже звучат сигналы о поддержке США ракетной программы Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новое время.

«Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о Железном куполе рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США» , — сказал он в комментарии телеканалу Дом во время своего визита в Нью-Йорк.

Зеленский отметил, что результаты от поездки украинской делегации в США «точно будут и будут серьезные».