Зеленский прокомментировал возможные поставки системы "Железный купол"
О поставках Украине системы "Железный купол" пока рано говорить, но в СМИ уже звучат сигналы о поддержке США ракетной программы Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новое время.
«Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о Железном куполе рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США», — сказал он в комментарии телеканалу Дом во время своего визита в Нью-Йорк.
Зеленский отметил, что результаты от поездки украинской делегации в США
«точно будут и будут серьезные».
Издание Politico сообщило, что США могут предоставить Украине батарею Железный купол. По информации СМИ, такую возможность включили в законопроект об обороне на 2022 финансовый год — поправка в документе
«заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи Iron Dome (Железный купол)».