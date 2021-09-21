Знаки зодиака, которые столкнутся с проблемами в 2022: Павел Глоба

Не за горами 2022 год. Популярный астролог Павел Глоба предупредил, представителей каких знаков зодиака ожидают некоторые проблемы и сложности, сообщает Профиль.

Рак

Раки должны быть готовы к разноплановым проверкам – например, со стороны органов или руководства. Не менее трудно будет и в семье. Вероятны нервозности и разногласия. Кроме того, представителям знака придется много работать, заявляет астролог.

Лев

Семейная жизнь рожденных под этим знаком будет наполнена склоками, ссорами и скандалами, убежден Глоба. Чтобы этого избежать, Львы должны обуздать свою высокомерность.

Стрелец

Летом 2022 года Стрельцу следует ожидать больших трат – это приведет к разногласиям и скандалам в семье. Поэтому представителю знака необходимо умерить свой пыл с финансами и заранее отложить деньги, советует астролог.

В 2022 году основным акцентом будет духовное взаимодействие.