Украинцы назвали любимые туристические маршруты по стране

Треть украинцев (32%) сообщили, что за последние два года путешествовали по стране с целью туризма. В то же время большинство (68%) не имели такого опыта, сообщает РБК-Украина.

Самыми популярными направлениями для путешествий являются Карпаты (55%) и морские курорты юга (48%). К природным достопримечательностям путешествовали 37%, интересным городам Украины - 26%, мест исторических событий, сражений - 17%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 сентября 2021 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Автор: Александр Белоус