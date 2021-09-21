"Спикер не может сидеть сразу на двух стульях" - Подоляк о Разумкове

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался о работе спикера Верховной Рады на фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова, сообщает Главком.

По словам Подоляка, сейчас между "слугой народа" и Разумковым есть "фундаментальные разногласия".

"Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон. Все это вопреки партии, его и делегировала на должность спикера.

На мой взгляд, это свидетельствует, что он смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда с ее программой, с которой она шла на выборы. Он считает, что надо все же сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть. Мы же считаем, что в этой системе ресурса уже нет" , - заявил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, Разумков должен сделать выбор - продвигать президентские инициативы для "модернизации" страны или встать на сторону олигархов.

Подоляк добавил, что его шокирует "откровенная поддержка" Разумковым олигархов.

"Нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как гольдонивський Труффальдино "слугой двух господ" и делать вид, что все норм.