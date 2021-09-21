Менее половины депутатов ВР вакцинировались от коронавируса

Менее половины депутатов Верховной Рады вакцинировались от коронавируса. Об этом рассказал председатель медицинского комитета, народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Левый берег.

"Я сегодня не предложил, а требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь. Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, а сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде вакцинировано не более 50% депутатов.