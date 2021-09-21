Менее половины депутатов ВР вакцинировались от коронавируса
Менее половины депутатов Верховной Рады вакцинировались от коронавируса. Об этом рассказал председатель медицинского комитета, народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Левый берег.
"Я сегодня не предложил, а требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь. Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, а сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде вакцинировано не более 50% депутатов.
Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним. Я вернулся из Вены, я это видел. Перед входом в зал, если вакцинирован - проходи, если не вакцинирован - за свои деньги сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация", - сказал он.