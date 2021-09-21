Праздники в октябре 2021 в Украине: православный церковный календарь

Православные верующие в Украине в октябре 2021 года отмечают несколько больших церковных праздников. Среди них – Покров Пресвятой Богородицы, память преподобного Сергия Радонежского, память апостола Фомы, а также апостола и евангелиста Луки, сообщает Обозреватель.

Кроме того, на второй месяц осени выпадает несколько однодневных постов. Подробный церковный календарь на октябрь 2021 года – далее.

Великие и двунадесятые праздники в октябре 2021 года

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Православные церковные праздники в октябре 2021 года

7 октября – первомученицы равноапостольной Феклы

Фекла Иконийская – раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных.

8 октября – Преставление преподобного Сергия Радонежского

Сергий Радонежский – святой, основатель Свято-Троицкого монастыря.

9 октября – Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова

Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов, единственный из них, который умер своей смертью.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы – непереходящий великий православный праздник, посвященный воспоминанию о явлении святому Андрею Юродивому Божьей Матери во Влахернском храме в Константинополе, где хранилась риза Богородицы.

8 октября – Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских и всея Руси чудотворцев

Праздник установлен в честь святых предстоятелей – митрополитов, а затем патриархов.

19 октября – апостола Фомы

Апостол Фома – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

26 октября – Иверской иконы Божьей Матери

Чудотворная икона Девы Марии с Младенцем. Хранится в Иверском монастыре на Афоне.

31 октября – апостола и евангелиста Луки

Лука – святой, апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов.

Церковные посты в октябре 2021 года

Однодневные посты – 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября.

Многодневных постов в октябре 2021 года нет.