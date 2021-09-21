Экс-футболист Италии может стать главным тренером Барселоны

В испанской "Барселоне" может случиться рокировка на посту главного тренера. Нидерландский специалист Роналд Куман за неудовлетворительные результаты рискует быть уволенным, сообщает УНИАН.

Его место может занять экс-тренер "Ювентуса" и легенда сборной Италии Андреа Пирло. Об этом сообщает инсайдер и журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По версии источника, кандидатуру Пирло предложил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

В шорт-лист претендентов на пост нового тренера "Барселоны" попал еще один итальянец Антонио Конте, который летом 2021 года покинул миланский "Интер" из-за расхождения во взглядах на стратегическое развитие клуба.

Также руководство может пригласить легенду "Барселоны" Хави, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд".

Андреа Пирло: карьера в "Ювентусе"