Из-за роста заболеваемости Львовщина разворачивает дополнительные COVID-стационары

Львовская область начала разворачивать дополнительные койко-места в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19. Пациентов уже начали принимать больницы, которые были задействованы во время третьей волны весной 2021 года.﻿ Об этом заявил на брифинге начальник департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что за вчера во Львовской области госпитализировали 152 человек с COVID-19, а всего в стационарах находится 1 268 таких пациентов. Таким образом, больницы уже заполнены на 38,4%.

По словам Чемериса, с сегодняшнего дня пациентов с COVID-19 будут принимать Сокальская и Рудковская больницы, а в ближайшее время еще три - Жидачевская, Пустомытовская и Перемышлянская.

"До вчера в области было 8 медучреждений, где лечили взрослых, и одна детская больница. С сегодняшнего дня в работу запустили Сокальскую и Рудковскую больницу. Кроме того, еще трем заведениям дали поручения подготовить COVID-отделения к приему пациентов" , - добавил он.

Автор: Сергей Новиков