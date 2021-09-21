У Путина обвинили Украину в "посягательстве" на территориальную целостность РФ

Бывший секретарь безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что цели "Крымской платформы" неосуществимы, а сам формат саммита "придумали" в Вашингтоне.

Об этом чиновник заявил в интервью российской газете "Аргументы и факты"﻿.

Экс-директор ФСБ РФ продолжил традиционную риторику Кремля о том, что платформу по дэоккупации Крыма "создали" в США. Помимо того, Патрушев считает, что подобными саммитами Украина посягает на территориальную целостность России.