У Путина обвинили Украину в "посягательстве" на территориальную целостность РФ
Бывший секретарь безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что цели "Крымской платформы" неосуществимы, а сам формат саммита "придумали" в Вашингтоне.
Об этом чиновник заявил в интервью российской газете "Аргументы и факты".
Экс-директор ФСБ РФ продолжил традиционную риторику Кремля о том, что платформу по дэоккупации Крыма "создали" в США. Помимо того, Патрушев считает, что подобными саммитами Украина посягает на территориальную целостность России.
“Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились”, - сказал Патрушев.