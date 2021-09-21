ГПЗКУ получила 1 млрд гривен убытков

Правоохранительные органы в ходе расследования действий предыдущего руководства АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" установили случаи экспорта госкомпанией ссельхозкультур компаниям-нерезидентам по заниженным ценам, которые привели в 2021 году к убыткам корпорации в размере около 1 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правоохранительными органами установлено, что предыдущее руководство корпорации в период с ноября 2020 по август 2021 года проводило экспортные операции зерновых с подконтрольными им компаниями-нерезидентами. Стоимость товара была заниженной со значительной отсрочкой оплаты. По предварительному анализу коммерческой деятельности АО "ГПЗКУ", с начала года убытки от покупки и продажи зерновых по "нерыночным" ценам могут составить около 1 млрд грн" , - указано в сообщении компании.

По ее данным, "ГПЗКУ" зафиксировала существенные нарушения во всех сферах своей хозяйственной деятельности за период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.

"За последние месяцы образовалась значительная проблемная дебиторская задолженность по стороны нерезидентов в размере около $29 млн" , - уточняется в сообщении госкорпорации.

Она также отметила, что в рамках уголовного производства в отношении действий предыдущего руководства на терминале "Транссервис 2008" (Одесская обл.) арестованы 54,3 тыс. тонн ячменя, из них 32,6 тыс. тонн находятся на судне уже более двух недель, благодаря чему партия сельхозпродукции может испортиться, что приведет к значительным финансовым потерям.

ГПЗКУ подчеркнула, что Одесский зерновой терминал и Николаевский портовый элеватор с начала года перевалили всего 573 тыс. тонн зерновых, поскольку перевалка в основном осуществлялась на коммерческой основе на указанном терминале "Транссервис 2008".

Корпорация также отметила среди действий прошлого ее руководства полную остановку форвардной программы закупки зерновых за период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года, а также низкую загруженность собственных элеваторов - 10% их общих мощностей.

"Закупки зерновых урожая 2021 года в основном проводились по завышенной стоимости на 300-500 грн/тонну через компании, которые используют схемы "скруток" НДС. Для этого была изменена процедура спотовых закупок, а именно - из перечня обязательных документов были убраны документы, подтверждающие происхождение зерна, что дало возможность использовать схему "скручивания" НДС" , - отметила ГПЗКУ, подчеркнув, что данные махинации могут привести к недополучению ею возмещения НДС в значительном объеме.

Компания также напомнила, что предыдущее ее руководство за указанный период не выполнило ни одной поставки зерновых своему стратегическому партнеру - Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (ССЕС), что является абсолютным антирекордом за все время их сотрудничества.

"Все изложенные факты свидетельствуют о крайне неэффективной работе менеджмента компании. По всем фактам злоупотреблений начаты служебные расследования и по результатам их завершения будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы" , - подытожила госкорпорация в сообщении.

Как сообщалось, экс-руководителя ГПЗКУ Власенко и его сообщника 13 августа 2021 года задержали оперативники департамента стратегических расследований в аэропорту Киева при попытке покинуть страну. Им сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Министерство экономики Украины в сентябре 2021 года назначило Василия Коваленко исполняющим обязанности главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", до этого он занимал должность замглавы корпорации, а в мае-ноябре 2020 года возглавлял ее.

По данным Национальной полиции, должностные лица ГПЗКУ нанесли компании $57 млн убытка. Чиновники совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

Министерство экономики в ходе анализа деятельности ГПЗКУ после данного происшествия установило, что низкое качество работы менеджмента корпорации усложняет выполнение ею обязательств по договорам, в связи с чем инициировало создание рабочей группы для трансформации ГПЗКУ в прозрачную и эффективную компанию.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Госкомпания по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое - до 7,12 млрд грн.