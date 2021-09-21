Рада в четверг соберется на внеочередное заседание

Глава ВР Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 23 сентября. Заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами в Раде.

"Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по "ФОПам" (подписи для внеочередного заседания, - ред.). И насобиралось, и на четверг назначено" , - рассказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", законопроект касается отмены РРО для ФЛП.

"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю" , - добавил Арахамия, отвечая на вопросы журналистов.

Автор: Инна Собора