Рада в четверг соберется на внеочередное заседание
Глава ВР Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 23 сентября. Заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами в Раде.
"Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по "ФОПам" (подписи для внеочередного заседания, - ред.). И насобиралось, и на четверг назначено", - рассказал Арахамия.
По словам главы фракции "Слуга народа", законопроект касается отмены РРО для ФЛП.
"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", - добавил Арахамия, отвечая на вопросы журналистов.
Автор: Инна Собора