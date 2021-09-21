В "СН" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах

Сегодня 2,5 года президентства Владимира Зеленского. В "Слуге народа" заявили, что не видят ему конкурентов.

Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Андрей Павловский.

Как заявил Корниенко, лично он хочет, чтобы действующий глава государства продолжил свою работу после первой каденции, однако окончательное решение будет за самим Владимиром Зеленским.

Корниенко считает, что у главы государства пока нет серьезного конкурента во втором туре, а лучшей агитацией с его стороны является, к примеру, наличие приемных отделений в селах.