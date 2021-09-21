Цветы для детской комнаты: 5 самых безопасных комнатных растений

Размещение зеленых растений в детской комнате в современных городских условиях крайне рекомендуется, так как они собирают пыль, очищают воздух, наполняют комнату приятным ароматом и обладают успокаивающими свойствами, сообщает Профиль.



﻿Пять наиболее подходящих растений для детской.

Лимонное дерево

Листья лимонного дерева выделяют эфирные масла, обладающие антимикробными свойствами и наполняющие воздух в комнате свежестью и чистотой. Они не имеют ярко выраженного запаха, что позволяет ребенку практически не ощущать присутствия дерева в комнате.

Гибискус

Другое название этого растения – "китайская роза". Оно может достигать в высоту 2-х метров, поэтому ставить его в детскую комнату лучше в молодом возрасте, рекомендует портал "Растениевод". Гибискус не ядовит, не имеет резкого запаха, но очень красиво цветет розовыми, бордовыми и желтыми соцветиями.

Хлорофитум

Растение очищает воздух, всасывая вредные вещества подобно губке, но возвращая чистый кислород. Если вдруг ребенку захочется пожевать этот симпатичный кустик, то он не причинит ему никакого вреда.

Фиалка

Этот цветок создаст в детской комнате особую атмосферу уюта, радуя окружающих маленькими, но обаятельными цветами и нежными на ощупь листиками. При этом растение абсолютно безопасно для маленьких домочадцев.

Кипарисовик

Это зеленое растение не оставит без внимания ни детей, ни взрослых. Кипарисовик обладает антибактериальными свойствами, очищает воздух от грибков и бактерий, а также, подобно пылесосу, притягивает к себе пыль. Но следует помнить, что этому растению требуется регулярный "душ".