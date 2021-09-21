Григорий Решетник устроил для жены романтический ужин

У ведущего "Холостячки" Григория Решетника примерная семья – трое сыновей и любящая жена. Звездные многодетные родители являются примером для всей страны, ведь им удается не только воспитывать детей, но и находить время для романтики, сообщает 24 Канал.

Неизменный ведущий самого романтичного шоу страны организовал для жены трогательный сюрприз – ужин при свечах. Правда, не в ресторане, а дома на кухне. Время для романтики супруги нашли, когда уложили детей спать. Так, 37-летний Григорий Решетник накрыл по-мужски скромный стол со сладостями, а вместо вина приготовил кофе.

На ужин Кристина оделась празднично, как на настоящее свидание. На ней было кокетливое белое платье с мелким цветочным принтом. Свой look она довершила лаконичным браслетом и цепочкой с подвеской.

"Когда дети спят, многодетные родители не спят," , – прокомментировала жена Решетника в своем инстаграме.

Фото из инстаграма Кристины Решетник

Фото из инстаграма Кристины Решетник

На видео, которое ведущий "Холостячки" опубликовал в сети, его полумиллионная аудитория едва ли не впервые увидела не только нежность, но и страсть между супругами. После ужина они устроили романтические танцы в гостиной.