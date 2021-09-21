На Закарпатье начнут закрывать школы с низким уровнем вакцинации

С 23 сентября из-за "желтой" зоны адаптивного карантина в Закарпатской области закроют школы и детские сады, в которых уровень вакцинации от COVID среди персонала не достигает 80%. Власти призывают педагогов сделать прививки, сообщает РБК-Украина.

"Сделайте прививку первой дозой сегодня - завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты" , - обратился к педагогам и техническим работником детских садов и школ глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, ранее решение закрывать школы в "желтой" зоне при недостаточной вакцинации персонала было принято в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Автор: Сергей Новиков