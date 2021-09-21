Фермеры впервые получили компенсацию налога от государства

Семейные фермерские хозяйства впервые получили государственную компенсацию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), сообщает УНИАН.

Министерство агрополитики и продовольствия направило почти 400 тысяч гривен на доплату этого налога за застрахованных членов таких хозяйств.

По словам министра Романа Лещенко, порядок предоставления семейным фермерским хозяйствам этой дополнительной финансовой поддержки был утвержден еще в 2019 году.

"Наконец удалось перечислить около 400 тыс. грн на внебюджетный счет как помощь семейным фермерским хозяйствам в части ЕСВ. Эти средства предполагалось выплатить и в 2020 году, и в 2021-м, однако в связи с отсутствием программного обеспечения взаимосвязи Государственной налоговой службы с Государственной казначейской службой это сделать не удавалось" , – рассказал Лещенко.

Он добавил, что сейчас средства уже поступили на счета семейных фермерских хозяйств в Государственном пенсионном фонде. Это доплаты за 2020 год и I и ІІ кварталы 2021 года.