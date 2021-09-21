COVID-заболеваемость в Украине через неделю превысит среднеевропейский уровень

Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе.﻿ Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина движется большими темпами на пути увеличения заболеваемости.

"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас пошли взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе" , - сказал Ганиченко.

Он добавил, что количество новых случаев за неделю увеличилось на 68%.

"Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость в Украине через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем" , - добавил директор KSE.

Автор: Инна Собора