COVID-заболеваемость в Украине через неделю превысит среднеевропейский уровень
Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, Украина движется большими темпами на пути увеличения заболеваемости.
"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас пошли взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе", - сказал Ганиченко.
Он добавил, что количество новых случаев за неделю увеличилось на 68%.
"Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость в Украине через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем", - добавил директор KSE.
Автор: Инна Собора