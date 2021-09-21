В Нидерландах возобновились слушания по делу МН17

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" началось очередное судебное заседание по делу МН17, сообщает Укринформ.

В суде свои выступления продолжают родственники погибших рейса МН17. Первой выступала женщина из Австралии, которая потеряла своего мужа.

"У нас забрали его вещи на анализ ДНК. Я не могла поверить, что Марко, моего мужа больше нет. Моя жизнь превратилась в кошмар, я не могла спокойно жить", - поделилась через видеосвязь женщина в слезах.

Она также рассказала, что ее мужа идентифицировали только в декабре 2014 года, одним из последних.

"Я до сих пор прихожу в ужас от одной мысли о том, что его тело разлетелось на кусочки. Затем его собрали в мешок и отправили на исследование. Я очень благодарна этим людям за их работу", - поделилась женщина.

В ходе судебного заседания 16 сентября слово имели семерых родственников погибших рейса МН17.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс после выступления родственников погибших отметил, что к делу следует добавлять любые новые документы, касающиеся трагедии. По его словам, роль четырех обвиняемых может рассматриваться в контексте деятельности других лиц, поэтому вся информация должна быть в материалах дела.