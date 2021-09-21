Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "СН"

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, может вмешаться в конфликт между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа", если он будет нарастать, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Главком.

При этом он подчеркнул, что "не готов говорить об отставках того или иного члена правительства, или тем более спикера парламента".

Однако, по словам Подоляка, между Разумковым и партией выявились разногласия, например, из-за нежелания Разумкова голосовать на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за введение санкций в отношении бизнесмена Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, имплементации земельной реформы и законопроекта о деолигархизации.

"Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями" , - заявил Подоляк в интервью.﻿

Как отметил советник главы Офиса президента, "спикер Верховной Рады открыто тормозит ключевые инициативы президента. Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но с стороны это именно такой выглядит - тормозит в интересах определенных лиц".

Он также добавил, что на сегодняшний день для Разумкова существует два варианта.