С началом пандемии COVID-19 чрезвычайно актуальным стал вопрос качественных средств индивидуальной защиты, в частности выбора масок.

О том, какая маска для ежедневной защиты подойдет именно вам рассказывает заслуженный врач Украины Александр Литус.

Из какого материала лучше выбрать защитную маску

Тканевые маски изготавливают из текстильных материалов, таких как хлопок, полиэстер или шелк. Через такие маски легче проникает воздух и коже легче дышать.

Маски из шелка или шелковой прокладкой лучше подходят людям с чувствительной кожей. Шелк имеет большую гигроскопичность, то есть хорошо поглощает влагу, которая образуется под маской.

Хлопчатобумажная маска лучше моделей с неопрена, меньше раздражает кожу, но плотный материал хуже впитывает влагу, создает эффект парника.

Тонкие неопреновые модели за счет более плотного прилегания к коже чаще вызывают механические раздражения.

Как правильно пользоваться многоразовой маской

При использовании многоразовой маски необходимо помнить, что она тоже не вечна и эффективность ее со временем уменьшается, впоследствии ее тоже надо будет заменить на новую.

После каждого применения ее надо тщательно обрабатывать как для защиты от вируса, так и для предотвращения воспаления (кожное сало и грязь накапливаются на маске и могут привести к маскне).

Не нужно обрабатывать маску агрессивными моющими средствами, так как они могут остаться на маске после обработки и привести к развитию контактного дерматита. Тканевые маски необходимо стирать и гладить после каждого использования.

Правила использования одноразовой маски

Если же вы выбираете одноразовые маски, не забывайте своевременно их менять. Одну маску не носите более 3-4 ч.

Выбирайте комфортный вариант для себя и не забывайте надевать маски, поскольку они защищают вас и ваших близких от распространения коронавирусной инфекции.