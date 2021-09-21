Валовой внешний долг Украины вырос на $2 млрд

В течение II квартала 2021 года валовой внешний долг Украины вырос на 2,2 млрд долларов – до 125,3 млрд долларов. По сравнению с началом года, долг уменьшился на 0,4 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в отношении ВВП долг уменьшился до 75,9% с 78,61% на конец I квартала (на начало года долг составлял 81,2%).

Валовой внешний долг Украины вырос за счет долга государственного сектора, который вырос на 2,2 млрд долларов и составил 55,8 млрд долларов (или 33,8% от ВВП). В то же время объем внешних обязательств частного сектора остался на уровне I квартала 2021 года и составил 69,5 млрд долларов (или 42,1% от ВВП).

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец II квартала 2021 года остается доллар США, его доля увеличилась за квартал на 0,2 п.п. и составила 62,2% от общего объема внешнего долга. В то же время уменьшилась доля заимствований в евро (с 23,4% до 23,1%) и в СПЗ перед МВФ (с 9,7% до 9,6%). Доля внешней задолженности в гривне выросла до 4,0% от объема долга (с 3,7% на конец I квартала 2021 года). Обязательства в российских рублях не изменились в течение квартала и составляли 0,7% от объема внешних обязательств.

Напомним, валовой внешний долг Украина в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).

По данным НБУ, в третьем-четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 11,461 млрд долларов, из которых 8,980 млрд долларов - основная сумма долга, 2,480 млрд долларов - проценты.

Автор: Александр Белоус