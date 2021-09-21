Иван Редкач дал сенсационный прогноз на бой

Иван Редкач, ранее отличившийся множеством резких выпадов в сторону Александра Усика, теперь прочит ему победу нокаутом над Энтони Джошуа, сообщает Сегодня.

По мнению скандального украинского боксера Ивана Редкача, бой Джошуа – Усик 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" не пройдет всю дистанцию в 12 раундов.

"Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3-7 раундов, это будет его ночь!!! Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов (Александра Поветкина и Владимира Кличко), но Усик молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, они были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твое время. Не забудьте купить побольше попкорна домой! Это будет яркая эмоциональная ночь", – написал Иван Редкач в Instagram

При этом Редкач опубликовал реальные фото, как Джошуа отправляет в нокаут Поветкина и Кличко, и футуристический коллаж, на котором изобразил Джошуа на коленях после того, как того побил Усик.

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Интересно, что еще недавно Редкач считался врагом Усика. Например, требовал изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" последнего.

Также Редкач обвинял Усика в лицемерии.

"Ответ Усика на вопрос "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие", – утверждал Редкач.

И тут – резкая смена гнева на милость...

Александр Усик и Иван Редкач

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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