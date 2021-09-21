В Украине вернут штрафы за нарушение карантина

Соблюдение ограничений "желтой" зоны карантина из-за распространения коронавируса будут контролировать правоохранительные органы так же, как это было в 2020 году. В частности, к нарушителям карантина будут применяться штрафные санкции, сообщает Обозреватель.

В случае необходимости количество правоохранителей, контролирующих соблюдение карантина, будет увеличено. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Все будет так же, как и раньше. Уже есть опыт 2020 года. Подразделения МВД так же, как и в прошлом году, будут выполнять контрольные функции по решению правительства и наказывать нарушителей в соответствии с нормами действующего законодательства" , – сообщили в МВД.

Там уточнили, что количество личного состава, предназначенного для осуществления контроля, остается неизменным по сравнению с 2020 годом. Однако, если возникнет необходимость в увеличении, "будут выделять больше".

Отвечая на вопрос, почему на сегодняшний день отсутствует контроль со стороны правоохранительных органов за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в общественных местах, в частности, в магазинах, в ведомстве объяснили, что такой контроль не предусмотрен в "зеленой" зоне.

"Каждого не проконтролируешь, но в условиях "желтой" зоны полиция будет больше обращать внимания на нарушения и наказывать нарушителей" , – сказали в МВД, добавив, что размеры штрафов установлены Кодексом Украины об административных правонарушениях.