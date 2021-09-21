Hyundai выпустил коммерческий фургон с космическим дизайном

Представленная этой весной новая модель Hyundai Staria начинает обрастать модификациями. Теперь пришла очередь коммерческого фургона - особенностью новинки также является внешность "космического корабля", сообщает РБК-Украина.

Пока коммерческий фургон Hyundai Staria-Load представлен для рынка Австралии, где он заменит устаревшую модель iLoad.

Так же как и у минивэна, экстерьер новинки выполнен в необычном дизайне, где тонкая диодная полоса в передней части кузова, "символизирует земной горизонт во время восхода Солнца при взгляде из космоса". А вот светодиодных фар грузовая модификация лишилась, так же как и модных колесных дисков, которые заменили на обычные "штамповки".

Но назначение у этой машины сугубо земное – перевозить полезные грузы. Фургон предлагается как пятиместной версии, так и в полностью грузовом варианте с парой передних сидений.

В сравнении с предшественником у этой модификации объем грузового отсека вырос на 509 литров и составляет 4935 л. Сзади установлена подвеска с листовыми рессорами, что позволяет фургону взять на борт 1090 кг полезного груза и буксировать прицеп массой до 2,5 тонн.

Под капотом установлен безальтернативный 2,2-литровый турбодизель VGT, развивающий 177 л.с. и 430 Нм крутящего момента и работающий в паре 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

Уже в базовую комплектацию входят мультируль с регулировкой по высоте и вылету, семь подушек безопасности, электронный стояночный тормоз, система бесключевого доступа в салон, а также мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем. А вот распашные задние двери доступны лишь за доплату.

Австралийские дилеры Hyundai предлагают Staria-Load по цене от 45 700 австралийских долларов (около 28 тысяч евро). Позднее новинка доберется и до рынков других стран.