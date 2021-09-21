На еду, алкоголь, сигареты и коммуналку идет 60% расходов населения

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за II квартал 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Расходы составили 873,5 млрд грн, что на 17,4% больше, чем в 2020 году.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,4%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,7%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,8% расходов.

Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,3%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 4,2%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,4%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и отели" - 2,6%, на "Образование" - 1,1%, на "Разные товары и услуги" - 3,9%.

Автор: Александр Белоус