Дожди накрывают Украину: прогноз погоды на 22 сентября

В Украине продолжается ухудшение погоды﻿﻿ в виде похолодания и дождей в большинстве регионов. Правда, гроз синоптики нам уже не обещают.

Итак, во вторник, 21 сентября, на западе, в центре и на севере страны будет преобладать температура от 7 до 11°С днем и 3-6°С ночью. При этом, днем в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях будет несколько теплее – около 10-12°С. На востоке, на юге и в Крыму ожидается, в основном, 12-14°С днем и 5-9°С ночью. И только Харьковская область немного выделится из общей картины – там ожидается 11-13°С днем и 6-8°С ночью.

Дожди 21 сентября накроют практически всю Украину, за исключением южных областей. Там ожидается ясная погода с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра по стране составит около 7-18 км/час. На юге местами возможны шквалы до 22 км/час. В центре и на севере страны ветер будет более сильным – примерно 14-22 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 22 сентября в Винницкой, а также в большинстве южных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 22 сентября ожидается температура от 5 до 7°С в течении дня, ветер 14-22 км/час и дождь.