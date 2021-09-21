Автогаз в рознице установил новые ценовые рекорды

Сегодня, 21 сентября, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС по Украине выросла на 9 копеек – до 17,62 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,49 грн/л (+50 коп./л к 20 сентября), WOG – 18,24 грн/л (+25 коп./л).

Кроме того, сеть Motto, работающая в эконом-сегменте, подняла цену автогаза на 10 коп./л, до 17,48 грн/л, в Днепропетровской области. За счет этого средняя цена по сети прибавила 2 коп./л и составила 17,56 грн/л.

Как сообщалось, на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до средины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице – на 1,99 грн/л. С учетом сегодняшнего подорожания в рознице сохраняется потенциал для роста на 30-40 копеек, считают трейдеры.