Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь

В этом году Беларусь впервые импортирует картофель из других стран еще во время уборки собственного урожая, а крупнейшим поставщиком стала Украина, сообщает УНИАН.

Беларусь известна как крупный экспортёр, а не импортёр картофеля. Тем не менее, импорт клубнеплодов в 2021 году связан с высоким ценам на него: картофель в Беларуси сейчас продаётся в среднем на 70% дороже, чем обычно в период сбора урожая.

"Главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объёмов его производства в 2021 году. Погодные условия не были благоприятными, и картофельные поля в Беларуси ощутили негативные последствия засухи, которая привела к снижению урожайности картофеля и его качества" , – отмечают аналитики EastFruit.

В то же время, картофель в Молдове, Польше и Украине продается значительно дешевле.

Наибольшим поставщиком картофеля в Беларусь в первые 7 месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн клубнеплодов. Также Беларусь закупала картофель в РФ, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

Западные и северные регионы Украины сейчас активно экспортируют картофель не только в Беларусь, но и в Балканские страны, прежде всего в Сербию, где цены на картофель существенно выше.

При этом сами фермеры сообщают о далеко не лучшем урожае картофеля и о смещении сроков его уборки.