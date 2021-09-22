В США назвали лучшие кроссоверы года

Американские журналисты автомобильного портала Autoblog подвели итоги года и назвали лучших представителей в категории SUV, сообщает Обозреватель.

В США по традиции модельный год начинается осенью. Эта история тянется еще с тех времен, когда фермеры после продажи урожая отправлялись к автодилерам за новыми машинами. Поэтому не удивляйтесь, что в Autoblog решили подвести итоги года именно сейчас, а не в конце декабря.

Конкуренция в сегменте компактных SUV по-прежнему очень высокая, поэтому сделать выбор в пользу того или иного автомобиля достаточно сложно. Также важно отметить, что понятие "компактного SUV" за последние годы расширилось параллельно с увеличением размеров машин, поэтому обзор включает компактные и субкомпактные модели, разделенные также по ценовой категории.

Лучшие компактные SUV

Honda CR-V

Honda CR-V. Источник: autoblog.com

Плюсы: лучший в классе по пространству в салоне, экономичные двигатели, есть гибридная версия

Минусы: устаревший интерфейс мультимедиа, скучноватый дизайн

Honda CR-V можно назвать отправной точкой для выбора компактного SUV. Объективно говоря, его сложно превзойти по вместительности, пространству для задних пассажиров, эффективности моторов, особенно, в версии CR-V Hybrid. Он хорошо сбалансирован с точки зрения управляемости и ездовой динамики. Не удивительно, что эта модель продолжает занимать лидирующие позиции в своем сегменте. Конечно, люди не принимают решения о покупке исключительно на основе объективных критериев, и кому-то CR-V может показаться скучным по дизайну или по ездовому характеру. Он может разочаровать интерфейсом или по какой-то другой причине, которая актуальна для конкретного покупателя. Поэтому можно поискать другие варианты, которые способны лучше удовлетворить субъективные потребности.

Mazda CX-5

Mazda CX-5. Источник: autoblog.com

Плюсы: удовольствие от езды на уровне Porsche, богатая отделка салона, мощный турбомотор

Минусы: по вместимости и обилию отделений для мелочей уступает конкурентам, мультимедийная система без тачскрина

По сути, CX-5 актуален там, где CR-V уступает: стиль и удовольствие от вождения. Также его можно считать альтернативой роскошным компактным внедорожникам. Все начинается с элегантного спортивного стиля и продолжается внутри, где его красивый дизайн и "плюшевые" материалы являются явным шагом вперед по сравнению с другими в этой ценовой категории. Затем, когда вы садитесь за руль, CX-5 впечатляет своим ездовым комфортом и удовольствие от точного и прогнозируемого драйва. Кроме того, его двигатель с турбонаддувом обладает хорошими характеристиками даже на фоне более дорогих конкурентов. Да, у него меньше полезного пространства в салоне, да и багажник уступает по объему, так что об этом стоит помнить.

Toyota RAV4

Toyota RAV4. Источник: autoblog.com

Плюсы: широкий ассортимент модификаций, включая два гибрида, просторное заднее сиденье и вместительный грузовой отсек, надежность

Минусы: скромная версия начального уровня, устаревший интерфейс мультимедиа

У RAV4 больше пассажирского и грузового пространства, чем у большинства аналогов. Он удобен и удивительно отзывчив в езде. В интерьере используются качественные материалы отделки, хорошо спроектирован с точки зрения эргономики и имеет много места для хранения вещей. Добавьте к этому надежность и высокую перепродажную стоимость. В новом поколении добавили широкий ассортимент модификаций, включая внедорожные Adventure и TRD Off-Road, а также спортивные XSE Hybrid и Prime. Причем, важно, что RAV4 предлагается как с гибридным силовым агрегатом, так и с PHEV. Возможно, именно эта модель наиболее полно удовлетворит тех, кому по какой-либо причине не подходят Honda CR-V или Mazda CX-5,

Лучшие компактные SUV люкс-класса

Genesis GV70

В США назвали лучшие кроссоверы года. Источник: autoblog.com

Плюсы: красивый интерьер, удобный и понятный интерфейс, высокий уровень ездового комфорта

Минусы: недостаточно пространства для задних пассажиров, спортивная внешность не соответствует характеру на дороге

GV70 реально претендует побороться с такими серьезными конкурентами, как Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan, в том числе, благодаря мощной версии с мотором V6. Но если по цене он дешевле, чем его немецкие конкуренты, то по сравнению с аналогами от Acura, Lexus и Infiniti он проигрывает. Яркий внешний вид и красивый интерьер действительно выделяются. При этом можно выбрать версию с турбированным V6 и высокотехнологичной адаптивной подвеской, которая не только реагирует на неровности дороги, но предвосхищает их.

Mercedes-Benz GLC-Class

В США назвали лучшие кроссоверы года. Источник: autoblog.com

Плюсы: едет, как и подобает Mercedes, стильный интерьер, широкий модельный ряд

Минусы: сложный и запутанный интерфейс, недостаточно свободного места

Модель GLC продолжает впечатлять даже на фоне более "свежих" конкурентов. Он выглядит, едет и оснащен в соответствии с брендом. Дополнительные опции помогут достичь полной гармонии, но даже в базовой версии GLC имеет все необходимое, включая стильный интерьер и экстерьер. Он предлагает почти все технические функции и информационно-развлекательные системы, включая (к лучшему или худшему) красивый, но слишком перегруженный интерфейс MBUX. Два типа кузова и три варианта двигателей обеспечивают разнообразие модельного ряда, с которым может сравниться только BMW X3/X4.

Porsche Macan

Porsche Macan. Источник: autoblog.com

Плюсы: лучший по ездовым характеристикам, высокое качество Porsche и потенциал по персонализации

Минусы: высокая цена и скромные размеры внутреннего пространства

Porsche Macan можно назвать лучшим компактным внедорожником люкс-класса. То, как он выглядит, как он сделан, и, что наиболее важно, как он едет, сделало бы его прекрасным выбором при условии, что мы ищем компактный внедорожник... и не думаем о бюджете. Кроме того, в салоне места маловато, да и к функционалу есть вопросы. Например, базовая модель с четырехцилиндровым мотором представляет собой сомнительную ценность. Будет ли он самый разумным выбором? Нет, но это не список "самых разумных роскошных внедорожников". Это список лучших, и Macan – один из них.

Volvo XC60

Porsche Macan. Источник: autoblog.com

Плюсы: скандинавский дизайн, много пространства и функционала за свои деньги, есть версия PHEV

Минусы: моторная гамма, ничем не примечательная управляемость

XC60 просторнее и вместительнее конкурентов, кроме того, может похвастаться целым комплектом сертификатов безопасности. Он также довольно экономичен и доступен с отличной гибридной версией PHEV, получившей название Recharge. Дизайн интерьера и экстерьера XC60 выполнен в характерном скандинавском стиле. Качество и функциональность полностью соответствуют более крупному и дорогому XC90. Если подойти к выбору кроссовера с практичной и утилитарной точки зрения, то XC60 – один из наиболее разумных вариантов в своем сегменте.