"Не хочу быть частью нелегальной игры": топ-менеджер Нафтогаза

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер подтвердил, что увольняется из компании. Причиной стало назначение Юрия Витренко и дальнейшие связанные с этим события в компании, сказал он в интервью "Экономической правде", сообщает UBR.

По его словам, "Нафтогаз" после смены руководства "не находится на стадии развития", очень большое количество решений заморожены.

Кроме того, он больше не чувствует, что может работать эффективно. И поскольку набсовет не смог уволить Витренко, Ватерландер решил уйти из компании.

"Сегодня, когда прошло почти пять месяцев, становится понятно, что, несмотря на все юридические моменты, судебные решения, позицию наших зарубежных партнеров о незаконности назначения Витренко, правительство уже ничего не будет делать. Я не хочу быть частью этой нелегальной игры" , – говорит топ-менеджер.

Он также подтвердил, что "Нафтогаз" покидает финдиректор группы Петер ван Дрил.